„Jagd&Hund“ : Förster aus Bayern ist Deutschlands bester Hirschrufer

Dortmund Bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund mussten sich die Wettbewerber in drei Disziplinen messen. Eine davon war einen „Schrei des Siegers nach dem Kampf“ nachahmen. Nur eine Frau im Rennen.

Der Förster Fabian Menzel aus Bayern ist

in diesem Jahr Deutschlands bester Hirschrufer. Bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund setzte sich der 40-Jährige am Freitag gegen elf weitere Imitatoren durch.