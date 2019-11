Pilot ohne gültige Papiere : Pilot hatte weder gültige Papiere noch Erfahrung

Kasan Ein Pilot, der bei einem Unfall in Russland vor sechs Jahren 50 Menschen in den Tod riss, hatte nach Erkenntnissen der Ermittler keine gültigen Papiere. Er habe falsche Angaben gemacht, um eine Flug­erlaubnis zu bekommen, teilte das Ermittlungskomitee am Donnerstag mit.

