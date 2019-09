Oktoberfest : Florian Silbereisen hat mehrere Lederhosen

Florian Silbereisen im Schottenhamel Festzelt auf dem Oktoberfest. Foto: Ursula Düren.

München Schlagersänger und TV-Moderator Florian Silbereisen ist in Sachen Wiesn-Outfit auf Zeiten mit mehr Kilos auf den Hüften vorbereitet. Er habe ein paar Lederhosen, sagte der 38-Jährige am Samstag im Bayerischen Rundfunk zur Eröffnung des Oktoberfests in München.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa