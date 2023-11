Exklusiv-Interview mit Schlagerstar Beatrice Egli äußert sich zu Liebes-Gerücht um Florian Silbereisen

BEATRICE EGLI Ich glaube, ich war zur richtigen Zeit dort. Ich war im positiven Sinne jung und naiv und habe mir natürlich niemals ausgemalt, dass es so laufen würde, wie es war. Dass ich heute da stehe, wo ich bin, dass ich jeden Tag meinen Traum leben darf und die Liebe zur Musik mit so vielen Menschen teilen und leben darf, ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Natürlich habe ich all das meinem Publikum zu verdanken. Deswegen gibt‘s auf dem Album auch einen Song, der all meinen treuen Fans gewidmet ist. Denn sie sind es, die mich seit zehn Jahren „Huckepack“ tragen.