VOX-Datingshow Max (21) aus St. Wendel sucht in Vox-Sendung „First Dates“ nach seiner Traumfrau

In der beliebten VOX-Datingshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ treffen zwei Singles bei einem Blind Date aufeinander. Das erste Date findet in einem gemütlichen Restaurant des TV-Gastronomen Roland Trettl statt und wird von Kameras begleitet. Von dem ersten Aufeinandertreffen bis zum Fazit der Singles sind die Zuschauer dabei. In der Folge am Freitag, 24. Mai, versucht Max aus St. Wendel im Saarland sein Glück in der Dating-Show.