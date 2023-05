RTL-Kuppelshow Finale von „Der Bachelor“ 2023: Diese Frauen sind hat David Jackson ausgewählt

Von den anfänglich 23 Damen sind es Angelina, Chiara und Lisa, die David Jackson in der 13. Staffel von „Der Bachelor“ 2023 auserwählt hat und in Deutschland weiter kennenlernen will. Nachdem sie sich in den vergangenen Wochen in Mexiko und Brasilien bereits näher gekommen sind, ist es nun an der Zeit, dass sich der Bachelor einen Eindruck von dem Privatleben der Ladies verschafft. In Deutschland trifft er bei den Homedates auf die Liebsten seiner drei Herzdamen.