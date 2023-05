RTL-Kuppelshow Finale bei „Der Bachelor“ – diese Frau bekommt die letzte Rose

Sichtlich wohler fühlt sich David dann am Abend, den die beiden gemeinsam in einem Chalet verbringen. „Die Anziehung zueinander war nie größer. Man will sich ja immer berühren und sich nah sein“, erklärt er seine Verbindung zu Lisa. Es dauert auch nicht lange, bis die ersten Zuneigungsbekundungen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zu Lisas Überraschung darf sie die Nacht mit ihrem Auserwählten verbringen. „Ich hoffe, dass uns das noch einmal näher zusammenbringt“, freut sie sich mit einem Kribbeln im Bauch. „Ich war einfach happy, heute Morgen mit Lisa in den Tag zu starten. Es war einfach schön“, sagt David.