Kino Filmlegende Alain Delon ist tot

Mit dem Kriminalthriller aus dem Jahr 1967 legte Delon den Grundstein seines Images als Profikiller und gefühlsloser Schönling, der jeden verführt und niemanden liebt: als Gangster in „Lautlos wie die Nacht“ (1963), als Boxer in „Rocco und seine Brüder“ (1960), als eiskalter Verführer in „Clan der Sizilianer“ (1969) und als gewissenloser Mörder in „Nur die Sonne war Zeuge“ (1960). Mit dem Erotikthriller „Der Swimmingpool“ (1969) mit Romy Schneider und „Der Panther“ (1985) gab er seinem Bild den letzten Schliff.