Damatisches Unglück Feuer-Inferno bei Hochzeit – mehr als 100 Gäste sterben

Bei einer Hochzeitsfeier ist es am Dienstag, 26. September, zu einer Katastrophe gekommen. Ein Feuer brach in einem Saal aus, wo sich zur Unglückszeit an die 1000 Menschen aufgehalten haben sollen. Der Saal stürzte ein. Bislang werden mehr als 100 Tote gezählt. An die 150 Besucher wurden verletzt.

Foto: Sky News/Screenshot: Matthias Zimmermann (hgn)