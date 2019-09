Studie : Darum werden Menschen im Alter immer dicker

Stockholm Ein Rätsel des Alterns, das viele ärgert, könnte gelöst sein. So manche fragen sich, warum sie im Alter zunehmen, obwohl sie nicht mehr essen oder weniger Sport treiben. Eine mögliche Antwort wollen jetzt Forscher aus Schweden gefunden haben.

Das ergaben Langzeituntersuchungen eines Forscherteams am Karolinska-Universitätskrankenhaus in Stockholm. Studienteilnehmer, die ihre Kalorienaufnahme nicht reduziert hatten, legten über den Untersuchungszeitraum von durchschnittlich 13 Jahren um etwa ein Fünftel an Körpergewicht zu. „Die Ergebnisse legen erstmals nahe, dass es Prozesse in unserem Fettgewebe gibt, welche unabhängig von anderen Faktoren, das Körpergewicht im Alter beeinflussen. Daraus könnten sich neue Möglichkeiten zur Behandlung von Übergewicht ergeben“, hieß es in einer Mitteilung des Karolinska-Instituts.