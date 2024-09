TV-Auszeichnung Fernsehpreis: „Zweiflers“ gewinnen, Tränen bei „Friedländer“

Der Schauspieler selbst sagte in einem Video: „Ich nehme an, dass es der letzte Preis ist.“ Das sei für ihn aber etwas Positives - so könne er ihn vielleicht mehr schätzen als früher. Eigentlich habe er in all den Jahrzehnten auch nie eine Preisverleihung aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen, sagte Adorf. „Aber jetzt mit 94 - da darf man ja auch mal krank sein, oder?“ Dann lächelte er.