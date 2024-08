Dschungelcamp Thorsten Legat packt nach Tränen-Rauswurf aus: „Es war schlimm und grausam“

Wer ihn am meisten genervt hat? Darauf antwortet der ehemalige Fußballer: „Ich bin kein streitsüchtiger Typ. Ich bin eher einer, der schlichtet.“ Trotzdem nervten ihn die ständigen Streitereien im Camp: „Es war schlimm und grausam. Ich kam mir vor, wie im Kindergarten“. Vermissen wird er vor allem „die kleine Maschine – Elena Mires“. Sie hat er besonders ins Herz geschlossen – wegen ihrer kämpferischen, streitsüchtigen und tiefsinnigen Art. Er erkenne sich selbst in ihr, sagt er. Das Finale würde Legat jedem gönnen. „Ich bin Sportler durch und durch.“ Fairplay sei ihm besonders wichtig. „Ich gönne es jedem. Möge der Bessere gewinnen.“ Worauf er sich jetzt am meisten freue? Darauf findet Thorsten Legat eine ganz klare Antwort: „Auf meine Frau! Das ist mein Leben.“