IBES 2024 Felix von Jascheroff: Dschungelcamp-Pause wird auch in GZSZ sichtbar

Von Jascheroff hat zwei Kinder und ist seit 2020 ist mit Influencerin Sophie Winterberg liiert. Verlobt haben sich die beiden kurz vor dem Dschungelcamp, am 23. Dezember 2023. Auf Instagram postete sie ein Foto auf dem sie den Verlobungsring in die Kamera hält und schrieb dazu: „I SAY YES to my best friend“. Seine Verlobte wird Felix auch nach Australien begleiten.