Britisches Königshaus Federhut und Robe: Royals bei Ordenszeremonie in Windsor

Das britische Königspaar, weitere Royals sowie zahlreiche andere Prominente haben sich am Montag bei der jährlichen Zeremonie des Hosenbandordens „Garter Day“ in Windsor gezeigt. Im vollen Ornat, mit Federhut und Robe zogen König Charles III. (75), Königin Camilla (76), Prinz William (41) sowie zahlreiche andere Ordensmitglieder in einer feierlichen Prozession durch den Vorhof von Schloss Windsor. Der „Garter Day“ wird stets mit einem Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor begangen.