Erschreckende Erkenntnisse Fast jeder vierte Deutsche putzt sich zu selten die Zähne

Vielen Menschen ist ein schönes Gebiss sehr wichtig. Aber auf was würden sie zugunsten gesunder Zähne am ehesten verzichten? Fast die Hälfte der Befragten würde für gesunde Zähne am ehesten auf Nikotin beziehungsweise ihren Zigarettenkonsum verzichten (49 Prozent) - das sind 11 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 41 Prozent der Menschen in Deutschland geben an, süße Getränke wie Cola oder Fanta wegzulassen. Ihren Zuckerkonsum einschränken würden 36 Prozent, während immerhin 35 Prozent einen Verzicht auf Rotwein in Betracht ziehen. Knapp einem Sechstel der Befragten ist der Genuss allerdings wichtiger als gesunde Zähne: 16 Prozent sagen, sie würden für ein schönes Lächeln auf Nichts verzichten.