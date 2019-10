Hunderttausende erwartet : Fans nehmen Abschied von Karel Gott

Bekannt war Karel Gott als „die goldene Stimme aus Prag“ und „Sinatra des Ostens“. Foto: Angelika Warmuth/dpa.

Prag Die Fans des Schlagerstars Karel Gott nehmen an diesem Freitag in Prag Abschied von ihrem Idol. In der tschechischen Hauptstadt werden nach Angaben der Regierung 150.000 bis 300.000 Menschen erwartet.

Der Sänger war am 1. Oktober im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Sarg wird am Freitag von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Prager Sophienpalais (Palac Zofin) öffentlich aufgebahrt.

Aus Kapazitätsgründen werden voraussichtlich nur einige zehntausend Menschen am Sarg vorbeigehen können. Auch aus Deutschland dürften viele Fans des Sängers von Hits wie „Biene Maja“, „Lady Carneval“ und „Schicksalsmelodie“ anreisen. Polizei und Rettungsdienste werden mit einem Großaufgebot im Einsatz sein.