Dschungelcamp 2024 Fabio Knez früher: So sieht der Kandidat ohne Schnauzer und lange Haare aus

Update 31. Januar: Fabio Knez hat einen Brief von seinem Vater bekommen, in dem dieser ihm sagte, dass er stolz auf ihn sei. Doch so ganz vertraut er den geschriebenen Zeilen offenbar noch nicht. „Mein Vater ist ein harter Hund, aber das, was er geschrieben hat, muss er mir noch ins Gesicht sagen. Der Brief allein zählt nicht“, sagt er – allerdings mit humorvollem Unterton. Er selbst habe daraus mitgenommen, dass er auch mal einen Brief schreiben will.