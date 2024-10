Fernsehen Explosiver „Big Brother“-Cast: Für Mike wird's nicht heiter

Mit seiner neuen Partnerin Leyla Lahouar kam Heiter nach einer gemeinsamen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Frühjahr 2024 zusammen. Schon in dieser Show hatte es reichlich Gesprächsbedarf gegeben, weil mit Kandidatin Kim Virginia eine weitere verflossene Liaison des stets gut frisierten 32-Jährigen mit am Lagerfeuer saß. Zeitweise nachdenklich hatte Heiter damals erklärt: „Ich will einfach mal nur Mike sein und nicht immer in Verbindung mit irgendeiner Frau.“ Die Realität holt den Reality-Star aber offenkundig immer wieder ein.