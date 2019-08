„Eingeschränkte Nachweise“ : Experten: Nachtarbeit erhöht wahrscheinlich Krebsrisiko

Lyon Regelmäßige Nachtarbeit kann nach Einschätzung einer internationalen Expertenkommission das Krebsrisiko wahrscheinlich erhöhen. Damit bestätigte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) in Lyon ihre Einschätzung aus dem Jahr 2007 zu dieser Form von Schichtarbeit nun auf Basis neuerer Studien.

Es gebe „eingeschränkte Nachweise“, dass Nachtarbeit zu Tumoren in Brust, Prostata und Darm führen könne, betonte die Agentur im Juli in der Fachzeitschrift „The Lancet Oncology“. In Deutschland arbeiteten 2016 nach Angaben der Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua) rund sieben Prozent der Beschäftigten in Wechselschicht mit Nachtarbeit oder dauerhaft nachts.