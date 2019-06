Auch die Serie „Game of Thrones“ inspiriert : Exotische Namen für Babys – Von Ayra bis Wendelbert

Auch die Serie „Game of Thrones“ inspiriert

Wiesbaden Mit Rihanna und Shakira im Sandkasten sitzen oder am Nachmittag bei Kurdistan und London zum Kindergeburtstag gehen. Das ist in Deutschland alles möglich – denn Eltern wählen für ihre Babys teils sehr exotische Vornamen.

Auch von der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ lassen sie sich inspirieren. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) listet in einer Aufstellung „besonderer Namen“ allein knapp zwei Dutzend Charaktere der Serie auf, darunter Daenerys, Tyrion und Arya. Allein Tyrion sei in den vergangenen drei Jahren rund 15 Mal vergeben worden, sagt GfdS-Expertin Frauke Rüdebusch.