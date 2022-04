Zauber-Duo : Exotische Andenken von „Siegfried & Roy“ werden versteigert

Los Angeles Ein Anhänger in Form eines Tigerkopfes oder ein Satin-Kostüm: Wer zauberhafte Andenken der Illusionisten Siegfried und Roy ergattern möchte, kann dies bei einer Auktion in Los Angeles bald tun.

Der Erlös aus der für Juni geplanten Auktion „Siegfried & Roy: Masters of the Impossible“ gehe an die von Siegfried Fischbacher und Roy Horn gegründete Stiftung SARMOTI zum Schutz bedrohter Tiere, teilte das Auktionshaus Bonhams in Los Angeles mit.