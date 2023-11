Playback-Skandal Ex-Milli-Vanilli-Star: „Wir wurden den Wölfen vorgeworfen“

Die Jugendfreunde Morvan und Robert „Rob“ Pilatus hatten sich in München kennengelernt und ihre Anfänge als Clubtänzer in Discos wie dem P1. Als von Frank Farian produziertes Pop-Duo Milli Vanilli wurden sie Ende der 1980er Jahre Superstars, ihr Discopop-Hit „Girl You Know It's True“ verkaufte sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal.