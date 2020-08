Ausreise : Ex-König Juan Carlos hat Spanien heimlich verlassen

Madrid Ein Kapitel geht zu Ende: Nach 58 Jahren hat der in einen Skandal verwickelte Ex-König Juan Carlos den Zarzuela-Palast offenbar bereits verlassen. Das berichten mehrere spanische Medien.

Der 82 Jahre alte Vater von König Felipe VI. sei bereits am Wochenende ausgereist, berichteten der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf das Königshaus. Wo sich Juan Carlos am Dienstag aufhielt, war zunächst unbekannt.

Am Montagabend hatte das Königshaus in Madrid einen Brief von Juan Carlos veröffentlicht, in dem der Bourbone seinem Sohn und Nachfolger Felipe (52) seine Absicht mitteilt, wegen der Affäre ins Ausland ziehen zu wollen. Damit gibt der „rey emérito“, der emeritierte König, erstmals nach 58 Jahren seine Residenz im königlichen Zarzuela-Palast nordwestlich von Madrid auf.