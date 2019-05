Abschied : Ex-König Juan Carlos geht endgültig in Rente

Juan Carlos auf einer Veranstaltung zum 40. Jubiläum der spanischen Verfassung. Foto: Legan P. Mace.

Madrid Fünf Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand. Er werde sich am 2. Juni aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, teilte der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI.

In dem am Montagabend vom Königshaus veröffentlichten Schreiben erklärt Juan Carlos: „Ich denke, dass der Augenblick gekommen ist, um eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und mich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.“ Er habe seit seinem 80. Geburtstag im vorigen Jahr über diesen Schritt nachgedacht.

Trotz vieler gesundheitlicher Probleme hatte Juan Carlos nach seinem Thronverzicht weiter immer wieder repräsentative Aufgaben für die „Casa Real“ in Madrid übernommen. Im März war er erneut operiert worden. Der „emeritierte König“ habe sich einer vorbeugenden Entfernung einer Hautverletzung an der linken Wange unterzogen, die von übermäßiger Sonneneinstrahlung verursacht worden sei. Die Verletzung sei aber „völlig geheilt“, hieß es.