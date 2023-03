RTL-Tanzshow Für Ex-Bachelorette Sharon Battiste läuft’s bei „Let’s Dance“ durchwachsen

Sharon Battiste ist 31 Jahre alt und lebt in Köln, geboren und aufgewachsen ist sie in Flörsheim am Main. Die Schauspielerin mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist den meisten TV-Zuschauern wohl als „Die Bachelorette“ bekannt. Das Model war allerdings in den Jahren vor der Dating-Show bereits Teil der Daily-Soap Köln 50667 (RTLZWEI). Ab 2018 konnten Zuschauer sie dort in der Rolle der Clara Borkmann, genannt „Bo“, sehen. Im Jahr 2021 stieg die Schauspielerin nach drei Jahren aus der Show aus, um sich auf andere Projekte und ihre Karriere als Model zu konzentrieren, begründet die Wahl-Kölnerin damals ihren Schritt gegenüber RTL.