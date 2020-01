Britische Ex-Astronautin: : Außerirdische vielleicht schon da

London Die erste britische Astronautin, Helen Sharman, glaubt an Außerirdische im All. „Außerirdische existieren, es gibt keinen Zweifel daran“, sagte sie der Zeitung The Observer. „Es ist möglich, dass sie schon hier sind und wir sie einfach nicht sehen können.“ Sharman hatte 1991 an einer Mission zur Raumstation Mir teilgenommen.

