Evangelische Kirche : Sprachassistentin Alexa soll künftig auch beten können

Dortmund Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) arbeitet daran, digitalen Sprachassistenten von Amazon, Apple und Google das Beten beizubringen. „Es ist wichtig, dass wir dort präsent sind und dass Alexa auch ein Gebet sprechen kann, wenn man sie dazu auffordert“, sagte der evangelische Medienbischof Volker Jung am Samstag auf dem Kirchentag in Dortmund.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von epd

Für die Sprachassistenten sollen Grundinformationen über Kirchen und Gottesdienste aufbereitet werden. Seit März läuft ein Digitalisierungs-Pilotprojekt mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Stabstelle für Digitalisierung der EKD.