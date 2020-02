EU-Parlament will ein neues Gesetz : Warum Apple gegen einheitliche Ladekabel ist

EU-Parlament will ein neues Gesetz

Brüssel Wie unterschiedlich Ladekabel von den Marktführern Google und Apple sind, merken Nutzer spätestens dann, wenn sie ein Smartphone mit dem Kabel des anderen Herstellers laden wollen: Denn das funktioniert nicht. Einheitliche Kabel sollen nach Wunsch der EU Verbrauchern helfen und die Menge an Elektronikschrott verringern. Apple widerspricht.

Das Europaparlament verlangt einheitliche Ladetechnik für Handys und andere mobile Elektrogeräte in der EU. Bis Ende Juli solle die EU-Kommission dazu verschärfte Vorschriften für Hersteller ausarbeiten, heißt es in einem Beschluss des Parlaments vom Donnerstag. Ziel ist unter anderem, die Menge an Elektroschrott zu verringern. Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit zu.