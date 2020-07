Schauspielerin und Regisseurin : Esther Schweins besinnt sich in Corona-Zeit auf das Gute

Hamburg Schauspielerin Esther Schweins lebt auf Mallorca. Während der Corona-Zeit versucht sie, positiv zu denken. Dennoch haben ihr zwei Umstände Sorgen bereitet.

Sie hoffe nun, dass ihre zehn und elf Jahre alten Kinder im September wieder normal in die Schule gehen können. „Wir warten ab, was passiert. Planbarkeit ist eben das, was uns allen jetzt nicht mehr gegeben ist - weder beruflich noch privat.“ Sie nehme das Leben deshalb derzeit genau so, wie es eben komme. „Da tut man im Moment gut daran, sich mit dem zu beschäftigen, was gerade ist.“