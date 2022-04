Literatur : Esther Kinsky erhält den Kleist-Preis

Berlin Ihr neuer Roman „Rombo“ erzählt meisterhaft von Menschen und Landschaften. Jetzt wird die Autorin Esther Kinsky mit dem renommierten Kleist-Preis ausgezeichnet.

Der Kleist-Preis geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinsky („Rombo“). Die 65-Jährige soll die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung am 27. November im Deutschen Theater in Berlin erhalten, wie die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft am Montag mitteilte.