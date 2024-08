Legenden-IBES Eskalation im Dschungelcamp – „Ich mache einen auf Psycho damit...“

Wenige Meter entfernt lässt auch Elena ihrem Ärger freien Lauf. In der Camp-Runde erklärt sie selbstbewusst, was sie von Georgina hält: „Ich entlarve falsche Menschen.“ Doch auch Georgina ist überzeugt, dass sie Elena „längst durchschaut“ hat. Die restlichen Camp-Teilnehmer beobachten das Schauspiel aus sicherer Entfernung – bis auf Mola Adebisi. Ein lautes Lachen von ihm wird von Georgina sofort abgestraft. „Mola, so groß sind deine noch“, sagt sie und deutet mit ihren Fingern eine Erdnuss-Größe an.