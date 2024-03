Auszeichnungen „Escapism.“-Sängerin Raye räumt bei Brit Awards ab

Die britische Sängerin Raye ist ihrer Favoritenrolle bei den diesjährigen Brit Awards gerecht geworden und hat mit Preisen in fünf Kategorien einen Rekord aufgestellt. Bei der Ehrung am Samstagabend in London bekam sie die Trophäen für das Beste Album („My 21st Century Blues“), für den Besten Song („Escapism.“), als Beste Künstlerin, als Beste Neue Künstlerin und als Beste R'n'B-Künstlerin. Im Vorfeld der 44. Award-Verleihung war sie bereits zur Songwriterin des Jahres gekürt worden - als erste Frau in der Geschichte der Awards. Raye war mit sieben Nominierungen ins Rennen gegangen - mehr als jede andere Solokünstlerin vor ihr. Mit fünf Preisen stellte sie den Rekord für die meisten gewonnenen Brits in einem Award-Jahr ein und zog mit Blur, Harry Styles und Adele gleich.