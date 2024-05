„Unangemessenes Verhalten“ Paukenschlag beim ESC – Niederländer Joost Klein vom Finale ausgeschlossen

Am Freitag nahm der Musiker bereits nicht an den zwei Durchlaufproben für das große Finale teil. Dies geschah aufgrund von Untersuchungen, die die Europäische Rundfunkunion (EBU) in Bezug auf einen Vorfall mit dem niederländischen Künstler durchführte. Die genauen Details dieses Vorfalls wurden zunächst nicht bekannt gegeben.