Neue Einblicke Kleiner Lichtblick bei ESC-Skandal – doch insgesamt wird alles noch schlimmer

Die Disqualifikation des Niederländers Joost Klein schockte seine Fans ganz kurz vor dem Finale. Welche Vorwürfe ihm genau gemacht wurden, war nicht ganz klar. Doch nach langer Ungewissheit hat sich nun zumindest juristisch der Sachverhalt in Luft aufgelöst. Statt die Situation zu befrieden, dreht sich die Skandal-Spirale aber immer weiter. Der Zoff zwischen niederländischem Fernsehen und den ESC-Verantwortlichen geht jetzt erst recht in eine neue Runde. Außerdem hat Publikumsliebling Baby Lasagna vor Kurzem darüber ausgepackt, was er Backstage erleben musste. Dabei kommt nicht nur Joost Klein schlecht weg. Besonders gegen die irische Sängerin Bambie Thug schießt er scharf. Das alles hat vermutlich auch mit der umstrittenen Teilnahme von Israel am ESC zu tun – und sogar der diesjährige Sieger Nemo wirft am Rande der Geschichte Fragen auf. Aber alles schön der Reihe nach.