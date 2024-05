Voting, Regeln, Übertragung Die wichtigsten Infos zum Eurovision Song Contest 2024 im Überblick

Der ESC 2024 läuft unter dem Motto „United By Music“ und findet in der schwedischen Stadt Malmö statt. Grund hierfür ist der Sieg der schwedischen Sängerin Loreen, die sich beim ESC 2023 in Liverpool gegen ihre Konkurrenten durchsetzen konnte. In diesem Jahr tritt die zweifache ESC-Siegerin im Finale der Show außer Konkurrenz als Interval Act an. Nachdem vor allem die Startreihenfolge immer wieder in der Kritik gestanden hatte, führte der ESC 2024 neue Regeln ein, über die Zuschauer und Fans unbedingt Bescheid wissen sollten.