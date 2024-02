Insolvente Warenhauskette Erste Kaufangebote für Galeria – wie es jetzt weitergeht

Für die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gibt es die ersten Kaufangebote. „Es liegt eine ganze Anzahl von Angeboten eines internationalen Bieterspektrums vor. Mit denen gehen wir jetzt in die zweite Phase und in Gespräche über mögliche bindende Angebote“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.