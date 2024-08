Bisexuelle Bachelorette „Erste "Bi-Bachelorette"“ - Stella sucht Mann oder Frau

Und als solche macht sie sich in Thailand auf die Suche nach der perfekten Frau für sich - oder dem perfekten Mann. „Ich war da völlig offen, was Männer oder Frauen angeht - 50:50.“ Sie wollte sich demnach gar nicht auf das Geschlecht fokussieren, „sondern auf die Frage, was ist das für ein Mensch?“ Die Show ist längst abgedreht, was dabei herausgekommen ist, darf sie aber selbstverständlich nicht sagen. Allerdings sind die Chancen zwischen männlichen und weiblichen Kandidaten zumindest zahlenmäßig nicht ganz ausgeglichen: 15 Männer sind dabei - und nur fünf Frauen.