Instagram-Star : Enkel inszeniert seinen Opa als Influencer

Mainz Alojz Abram ist über 70 und ein sogenannter Influencer. Sein 22 Jahre alter Enkel Jannik hilft dem früheren Glasmacher dabei.

„Er sieht einfach authentisch aus“, findet sein Enkel. „So wie ich bin“, ergänzt der Rentner schelmisch. Sein Enkel glaubt, dass sie deshalb mit ihrem Kanal auch so erfolgreich sind. Am Anfang habe sich sein Großvater noch nicht so wohl in der trendigen Kleidung gefühlt. Das Fotografieren an öffentlichen Plätzen sei für ihn nicht so entspannt gewesen. „Jetzt genießt du, wenn dich die Leute angucken“, sagt Diefenbach mit einem neckenden Unterton zu seinem Großvater.