Am Spendentelefon : Engagement wird für Barbara Schöneberger „immer wichtiger“

Leipzig Die Moderatorin und Sängerin führt selbst ein sorgenfreies Leben, wie sie sagt. Deshalb engagiert sie sich auch für Leute, bei denen es nicht so gut läuft.

Spendensammlungen in der Vorweihnachtszeit versetzen die Moderatorin und Sängerin Barbara Schöneberger (45) in eine besondere Stimmung. Sie ließen einen „netter“ werden, sagte Schöneberger am Donnerstagabend bei der José Carreras Gala in Leipzig, wo sie am Spendentelefon Platz nahm.