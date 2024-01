Stars und Sternchen „Endlich wieder Filmball“: Promis feiern Kinojahr in München

Allen Grund zum Feiern hatten die Preisträgerinnen und Preisträger des Bayerischen Filmpreises, der bereits am Freitagabend verliehen wurde. Als bester Film und damit mit dem Hauptpreis wurde „Girl You Know It's True“ ausgezeichnet. Veronica Ferres erhielt den Ehrenpreis von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für ihr Schaffen als Schauspielerin und Produzentin sowie ihr soziales Engagement. Als beste Darstellerin wurde Hannah Herzsprung für ihre Rolle in „15 Jahre“ geehrt.