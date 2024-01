Leute Emma Stone outet sich als Groupie von Taylor Swift

Pop-Sängerin Swift wurde vom Magazin „Time“ zur Person des Jahres 2023 gekürt und bricht mit ihrer „Eras“-Tour und ihren Alben Rekorde. Diese Woche überholte sie Musik-Legende Elvis Presley als Solo-Künstler mit den meisten Wochen an der Spitze der US-Albumcharts, wie das Musikmagazin „Billboard“, das die Charts herausgibt, mitteilte. Ihr aktuelles Album „1989 (Taylor's Version)“ belegt nun für die fünfte aufeinanderfolgende Woche Platz 1 der US-Albumcharts, womit die 34-Jährige insgesamt 68 Wochen ein Album an der Spitze hat und Presleys Rekord von 67 Wochen bricht. Nur die Beatles führten bislang laut „Billboard“ mit 132 Wochen noch länger als Swift die US-Albumcharts an.