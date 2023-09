Leute Elyas M'Barek genießt die Anonymität in New York

Schauspieler und Frauenschwarm Elyas M'Barek genießt nach seinem Umzug in die USA die Anonymität. „In New York bin ich einfach Elyas, und das ist schon schön“, sagte der 41-Jährige dem Nachrichtenportal „Watson“ am Donnerstag. „Die meisten Menschen dort kennen mich nicht, ich kann ganz normal U-Bahn fahren, habe ein weitgehend anonymes Leben.“