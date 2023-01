Tochter des Musikers : Elvis-Tochter Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben

Los Angeles Das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley ist tot. Tochter Lisa Marie Presley starb mit 54 Jahren in Kalifornien. Ihre Mutter Priscilla Presley gab dies bekannt.

Lisa Marie Presley, die einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935 - 1977), ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. „Schweren Herzens“ müsse sie den Tod ihrer „wunderschönen“ Tochter mitteilen, zitierte die US-Zeitschrift „People“ am Donnerstagabend (Ortszeit) aus einem Statement ihrer Mutter Priscilla Presley (77). Wenige Stunden zuvor hatte die Schauspielerin in ihren sozialen Medien mitgeteilt, dass Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Weitere Angaben zu dem medizinischen Notfall machte sie zunächst nicht.