Pandemie : Elton John und Michael Caine rufen zu Corona-Impfungen auf

London Zwei britische Stars machen gemeinsame Sache und rufen ihre Landsleute in einem Videoclip auf, sich auf jeden Fall gegen Covid 19 impfen zu lassen.

Mit einem Filmclip rufen der Musikstar Elton John (73) und der Schauspieler Michael Caine (87) die Menschen in Großbritannien zur Teilnahme an der Corona-Impfung auf. In einem 90-sekündigen Film bewirbt sich Sir Elton um eine Rolle in einer Werbeanzeige für die Impfung.