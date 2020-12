Verbunden bleiben : Elton John über Zoom: Ein Lebensretter im Jahr 2020

Berlin Mit den Menschen in Kontakt bleiben - das ist in Zeiten der Selbstisolation, der Quarantäne und der Lockdowns ganz wichtig. Vor allem auch für Elton John.

Zu Zeiten der Corona-Pandemie freut sich Elton John, dass er auch online weiter an den Treffen der Anonymen Alkoholiker teilnehmen kann.

„Ich bin trockener Alkoholiker und nehme von zu Hause aus jeden Sonntag an den Treffen teil“, erzählte der britische Popstar in der ersten Folge des neuen Podcasts des britischen Prinzen Harry (36) und dessen Frau, Herzogin Meghan (39). Die Episode, die als „Feiertagsspezial“ betitelt ist, wurde am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht.