Tech-Milliardär : Elon Musk postet Foto mit Papst Franziskus

Rom Er kam mit vier seiner Söhne zur Audienz: Der umtriebige Unternehmer Elon Musk ist von Papst Franziskus empfangen worden.

Musk schrieb dazu, er fühle sich geehrt, den Pontifex am Freitag getroffen zu haben. Vom Vatikan gab es dazu keine Mitteilung. Musk stand nicht auf der offiziellen Besuchsliste, hat das Oberhaupt der katholischen Kirche also womöglich in einem privateren Rahmen getroffen.