Er war Synchronsprecher von Mel Gibson Schauspieler Elmar Wepper ist tot

Der Schauspieler Elmar Wepper ist gestorben. Das bestätigte seine Agentin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet. Wie die „Bild“ unter Berufung auf den Freundes- und Familienkreis berichtete, starb der 79-Jährige am Dienstagmorgen in München an Herzversagen. Er sei plötzlich umgekippt, hieß es. „Wir sind unendlich traurig!“, so seine Agentin zur dpa.