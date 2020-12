„Juno“-Star : Elliot Page: Ich bin Transgender

Elliot Page 2017 bei der Weltpremiere des Films „Flatliners“. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

New York Der aus Filmen wie „Juno“ bekannte kanadische Hollywoodstar will von nun an mit dem Namen Elliot Page leben. In den sozialen Medien unterstützen ihn dafür Millionen Menschen.

Der bisher als Ellen Page (33) bekannte kanadische Hollywoodstar will von nun an mit dem Namen Elliot Page leben. Er sei Transgender und verwende nun die Pronomen „er“ (he) und das im Englischen üblich gewordene geschlechtsneutrale Pronomen „they“, teilte Page am Dienstag in den sozialen Medien mit. „Ich fühle mich glücklich, dass ich das schreiben kann. Dass ich hier bin. Dass ich an diesem Platz in meinem Leben angekommen bin.“

Die Mitteilung hatte bereits nach 13 Stunden auf Instagram mehr als zwei Millionen Likes. Schauspielkolleginnen wie Natalie Portman, America Ferrera oder Ruby Rose zeigten in Kommentaren ihre Unterstützung. Popsängerin Miley Cyrus schrieb „Elliot ist klasse!“, Musikikone Cyndi Lauper kommentiert: „Hut ab, Elliot!“ Und Hollywoodstar Julianne Moore schrieb „Ich liebe dich, Elliot, und ich freue mich so für dich.“

Auch der Schauspieler Mark Ruffalo gratulierte seinem Kollegen auf Twitter und lobte ihn für seine Offenheit: „Wir haben Glück, Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens wie Dich zu haben.“ Die kanadische Tänzerin Emma Portner, mit der Page seit 2018 verheiratet ist, teilte die Mitteilung ihres Mannes auf Instagram und schrieb dazu, dass sie stolz sei.

Page, der 2007 mit dem Film „Juno“ weltweite Berühmtheit erlangte, bedankte sich in seiner Mitteilung bei der Trans-Community - der Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Die Community habe ihm Mut gemacht und arbeite unaufhörlich daran, die Welt zu einem mitfühlenderen Ort zu machen. Trotz der Freude, die er nun fühle, habe er aber auch Angst: „Ich habe Angst vor der Zudringlichkeit, dem Hass, den "Witzen" und vor Gewalt.“

Die Internet Movie Database (IMDb) listet Page bereits unter dem Namen Elliot, und auch für das Streamingportal Netflix hat in Filmen und Serien wie „Juno“, „Inception“ oder „The Umbrella Academy“ nun der Schauspieler Elliot Page eine Hauptrolle gespielt.