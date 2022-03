Umweltschutz : Ellie Goulding wird Botschafterin beim WWF

Berlin Ellie Goulding ist für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. Nun setzt sich die Sängerin bei der Umweltstiftung WWF für den Planeten ein: „Jede Sekunde zählt.“

Die britische Popsängerin Ellie Goulding („Love Me Like You Do“) engagiert sich bei der Umweltstiftung WWF für den Schutz des Planeten.