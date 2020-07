Corona-Krise : Ellie Goulding über Coronakrise: „Typisch britisch“

Berlin Die Sängerin findet das Verhalten der Regierung während der vergangenen Wochen „ein bisschen stümperhaft“. Auch an Boris Johnson übt sie Kritik.

Die Popsängerin Ellie Goulding (33, „Love Me Like You Do“) hat den Umgang der britischen Regierung mit der Corona-Pandemie kritisiert. „Für mich war das wieder typisch britisch: ein bisschen stümperhaft“, sagte die Britin der Deutschen Presse-Agentur.